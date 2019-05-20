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Глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому

Комментариев: 22
Инцидент произошел во время представления командующих восками новому Президенту Украины .
Грицак нарушил устав
Грицак нарушил устав
скриншот видео

Глава СБУ Василий Грицак и командующий ССО (Силы специальных операций) Игорь Лунев не отдали честь новому Презхиденту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло во время представления войск новому президенту.

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На видео видно, как шестому Президенту отдали честь глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский и другие.

В свою очередь Грицак и Лунев честь не отдали.

Инцидент на 3:08

Ранее сообщалось о том, что глава СБУ подал заявление о своей отставке. Рапорты об увольнении с занимаемых должностей также составлены всеми заместителями председателя СБУ.

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Теги: Зеленский, Грицак, отдать честь
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Комментариев (22)
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Spiarmint    20.05.2019, 15:10
Оценка:  -1
Spiarmint
Клоуну не отдали честь.
ira0957    20.05.2019, 14:58
Оценка:  -1
ira0957
Презирают )
Кырмызы_вэ_бейаз    20.05.2019, 15:01
Оценка:  +3
Кырмызы_вэ_бейаз
Они всех презирают, кроме себя любимых!
Даже сраколизу Колишній-східняк, в лучшем случае, подадут вялую ладонь, чтобы тот поцеловал!
NOREGA    20.05.2019, 14:45
Оценка:  0
NOREGA
Сепаратисты
Кырмызы_вэ_бейаз    20.05.2019, 14:39
Оценка:  +5
Кырмызы_вэ_бейаз
Грицак и Лунев проявили неуважение к человеку, которого выбрало 75% граждан.
Ну вот такие это люди, им плевать на мнение народа!
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:57
Оценка:  -8
Колишній-східняк
Значительно меньше - 73.
farfalle    20.05.2019, 14:59
Оценка:  +5
farfalle
Если бы гастерам в России дали голосовать, было бы все 90%
ira0957    20.05.2019, 14:58
Оценка:  +1
ira0957
Кырмызы_вэ_бейаз, да на вас не плевал только ленивый ))
Кырмызы_вэ_бейаз    20.05.2019, 15:03
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Тут мы с Россией в одной лиге. На все страны бывшего СССР льётся неприятная субстанция из "цивилизованного" мира.
ira0957    20.05.2019, 14:39
Оценка:  -2
ira0957
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
нафнаф    20.05.2019, 14:42
Оценка:  -1
нафнаф
А помнишь Петька устроил прес конференцию на фоне белого дома на разборном пластиковом столике )))Это было во время его первой купленной встречи на 5 минут
farfalle    20.05.2019, 14:48
Оценка:  0
farfalle
А в журнале The Economist фотомонтаж со своей харей?))
ira0957    20.05.2019, 14:54
Оценка:  0
ira0957
нафнаф, не помню, да мне и пох )
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:32
Оценка:  -8
Колишній-східняк
Дурацкое, вообще-то говоря, выражение - отдать честь. Как можно кому-то отдать свою честь? Поприветствовать - другое дело.
farfalle    20.05.2019, 14:47
Оценка:  0
farfalle
Это у себя в ссаном подъезде ты приветствуешь своих корешей. А в воинском Уставе есть понятие - отдать честь.
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:47
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Это только в российской царской армии такое могли приыдумать. По-английски, например, - to саlute!
farfalle    20.05.2019, 14:49
Оценка:  +2
farfalle
Ну так и кричи по английски - Glory to Ukraine, что ты на своей мове-то?
Колишній-східняк    20.05.2019, 14:52
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Аre yоu idiоt?
Кырмызы_вэ_бейаз    20.05.2019, 14:56
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Тупорылый Колишній-східняк,
если уж ты хочешь покичиться своим английским, то напомню, твой научный руководитель тебя спрашивал: "Are you an idiot?" Разницу со своим написанием видишь?
ira0957    20.05.2019, 15:00
Оценка:  0
ira0957
Колишній-східняк, а почему в украинской царской армии ничего не придумали? Ой. прости, тогда же никакой украиной еще и не воняло ))
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 14:30
Оценка:  +7
Зорян_и_Шкиряк
Просто она у них уже вся закончилась, без остатка отобранная предыдущим главкомом! )))
designandrey65    20.05.2019, 14:33
Оценка:  +5
designandrey65
В точку...
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