Глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому

Инцидент произошел во время представления командующих восками новому Президенту Украины .

Глава СБУ Василий Грицак и командующий ССО (Силы специальных операций) Игорь Лунев не отдали честь новому Презхиденту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло во время представления войск новому президенту.

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На видео видно, как шестому Президенту отдали честь глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский и другие.

В свою очередь Грицак и Лунев честь не отдали.

Инцидент на 3:08

Ранее сообщалось о том, что глава СБУ подал заявление о своей отставке. Рапорты об увольнении с занимаемых должностей также составлены всеми заместителями председателя СБУ.