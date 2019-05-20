Глава СБУ Грицак и командующий ССО Лунев не отдали честь Зеленскому
Глава СБУ Василий Грицак и командующий ССО (Силы специальных операций) Игорь Лунев не отдали честь новому Презхиденту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло во время представления войск новому президенту.
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На видео видно, как шестому Президенту отдали честь глава Минобороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, глава Генштаба Виктор Муженко. Также президенту присягнули командующий сухопутных войск Сергей Попко, командующий воздушных сил Сергей Дроздов, командующий военно-морских сил, десантно-штурмовых войск Михаил Забродский и другие.
В свою очередь Грицак и Лунев честь не отдали.
Инцидент на 3:08
Ранее сообщалось о том, что глава СБУ подал заявление о своей отставке. Рапорты об увольнении с занимаемых должностей также составлены всеми заместителями председателя СБУ.
Даже сраколизу Колишній-східняк, в лучшем случае, подадут вялую ладонь, чтобы тот поцеловал!
Ну вот такие это люди, им плевать на мнение народа!
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
если уж ты хочешь покичиться своим английским, то напомню, твой научный руководитель тебя спрашивал: "Are you an idiot?" Разницу со своим написанием видишь?