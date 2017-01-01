Глава СБУ заявил о своей отставке

Рапорты об увольнении с занимаемых должностей также составлены всеми заместителями председателя СБУ.

Глава СБУ Василий Грицак в понедельник, 20 мая, заявил о своей отставке.

Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook.

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“Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями Председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии. Делаем это искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы“, - заявил он.

Напомним, 18 мая Порошенко уволил замглавы СБУ.