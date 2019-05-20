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В Москве в закрытом режиме отклонили апелляцию первой четверки моряков

Комментариев: 2
Суд оставил без рассмотрения решение Лефортовского райсуда о продлении ареста.
Очередное решение суда по морякам не отличалось оригинальностью
Очередное решение суда по морякам не отличалось оригинальностью
EPA/UPG

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В Москве завершилось рассмотрение апелляции по первой четверке украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает “Прямой“.

В частности, Московский городской суд признал законным продление срока ареста четырех из 24 украинских моряков.

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“Постановление Лефортовского райсуда Москвы в отношении Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина и Сергея Чулиба о продлении им срока содержания под стражей до 24 июля оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения“, - заявила судья.

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Заседание суда прошло, как и все предыдущие заседания по делу украинских военнопленных, в закрытом режиме.

Напомним, ранее был опубликован график рассмотрения апелляций по делу украинских моряков в Москве.

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Теги: моряки, военнопленные, суд, апелляция, Москва, Украина
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Комментариев (2)
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PINKIPAU    20.05.2019, 17:48
Оценка:  -2
PINKIPAU
Бандиты кремлевские мучат украинских моряков.
СтальнаяКрыса    20.05.2019, 18:26
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Как их потом черти мучать будут!
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