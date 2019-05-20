В Москве в закрытом режиме отклонили апелляцию первой четверки моряков

Суд оставил без рассмотрения решение Лефортовского райсуда о продлении ареста.

Очередное решение суда по морякам не отличалось оригинальностью EPA/UPG

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В Москве завершилось рассмотрение апелляции по первой четверке украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает “Прямой“.

В частности, Московский городской суд признал законным продление срока ареста четырех из 24 украинских моряков.

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“Постановление Лефортовского райсуда Москвы в отношении Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина и Сергея Чулиба о продлении им срока содержания под стражей до 24 июля оставить без изменения, апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения“, - заявила судья.

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Заседание суда прошло, как и все предыдущие заседания по делу украинских военнопленных, в закрытом режиме.

Напомним, ранее был опубликован график рассмотрения апелляций по делу украинских моряков в Москве.