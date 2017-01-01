Зеленский провел встречу с Президентом Эстонии

Известно, что Эстония продолжит дружбу с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил с ней территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Зеленский поблагодарил Керсти Кальюлайд за то, что Эстония поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, новоизбранный глава Украины отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений нашей страны.

“Спасибо вам за поддержку Украины в Евросоюзе“, - сказал Зеленский.

Более того, президенты поговорили и о разработке IT-технологий в Украине и об усилении киберзащиты.

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Владимир Зеленский пообещал, что в Украине не будет давления на судей и будут установлены такие правила в стране, чтобы каждый был равен перед законом.

Президент Эстонии уверила, что продолжит дружбу с Украиной.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский провел первые переговоры в качестве главы государства, обсудив партнерство с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.