В Киеве толпа радикалов напала на участников фестиваля: Кидали бутылки

Участники Strichka Festival рассказали подробности.

Никто из людей не пострадал Скриншот

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На Подоле в Киеве толпа неизвестных напала на участников фестиваля Strichka Festival 2019, который проходил в клубе Coschey Local DIY. Об этом 20 мая сообщило издание “Буквы” в фейсбуке. По версии издания, в беспорядках участвуют представители праворадикальных организаций.

“Охрану прорвали быстро, и град бутылок полетел в сторону фудкорта. Мы оттуда едва бежали”, – пишет один из свидетелей нападения.

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Стоит отметить, Strichka Festival-2019 – музыкальная акция, которая проходила на территории бывшей лентоткацкой фабрики 18 и 19 мая. В акции приняли участие несколько творческих коллективов и около 3000 зрителей.

Как сообщалось, в декабре 2018 в киевской клинике разгорелся конфликт с радикалами.