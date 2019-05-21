Более 100 депутатов поддерживают легализацию марихуаны в Украине

Законопроект предусматривает изменения в законодательные акты, которые касаются использования каннабиса в медицинских целях для спасения жизни человека.

Более 100 нардепов парламента предлагают Раде сделать медицинский каннабис легальным в Украине, передают Украинские новости.

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В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №10313. Он предусматривает изменения в законодательные акты, которые касаются использования каннабиса в медицинских целях для спасения человека.

Указано, что текст законопроекта в данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной Рады.

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Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.