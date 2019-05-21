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Более 100 депутатов поддерживают легализацию марихуаны в Украине

Комментариев: 20
Законопроект предусматривает изменения в законодательные акты, которые касаются использования каннабиса в медицинских целях для спасения жизни человека.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Более 100 нардепов парламента предлагают Раде сделать медицинский каннабис легальным в Украине, передают Украинские новости.

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В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №10313. Он предусматривает изменения в законодательные акты, которые касаются использования каннабиса в медицинских целях для спасения человека.

Указано, что текст законопроекта в данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной Рады.

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Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.

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Теги: каннабис, медицина, Украина, законопроект, легализация, депутаты
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Комментариев (20)
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Замечатель    21.05.2019, 16:52
Оценка:  +2
Замечатель
Наркоманы-наркоторговцы.
ira0959    21.05.2019, 16:35
Оценка:  -1
ira0959
Я СПРОСИЛ У ДЯДИ ФЕДИ: — ПОЧЕМУ МАШИНА ЕДЕТ?
ДЯДЯ ФЕДЯ НОС УТЕР И СКАЗАЛ: «У НЕЙ МОТОР.»
Я ПОПРАВИЛ ДЯДЮ ФЕДЮ:- НЕ У НЕЙ, А У НЕЁ.
ВОЗМУТИЛСЯ ДЯДЯ ФЕДЯ: — АХ ТЫ CYКА Ё МОЁ!
Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 16:38
Оценка:  +2
Хамон_Шкиряк
Упс... Вы посинели. Изменили пол???
BROKER666    21.05.2019, 16:22
Оценка:  -1
BROKER666
ну зеля только ради этого и согласился на предложение коломойши сыграть президента
Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 16:06
Оценка:  -3
Хамон_Шкиряк
Всё верно! Без травки заседания парламента будут слишком скучны.
Коляка    21.05.2019, 15:58
Оценка:  -1
Коляка
Ээээээ!!! Если легализовать то полностью.... Шо за дискриминация, значит больным можно будет, а здоровым нельзя?
Woodbrother    21.05.2019, 16:03
Оценка:  0
Woodbrother
зельцман и без всякой легализации успешно сидит на веществах.
Коляка    21.05.2019, 16:11
Оценка:  0
Коляка
ну а тебя судя по всему в бочку сними уронили младенцем)))
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 15:56
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ранее конопля была ценной технической культурой. Теперь нам навязывают, что использовать коноплю можно только в медицинских целях. Из нас делают наркоманов.
Коляка    21.05.2019, 15:58
Оценка:  -2
Коляка
ты и тебе подобные, Вам наркотики не нужны, Вы с рождения упоротые!!!!
Хамон_Шкиряк    21.05.2019, 16:07
Оценка:  -3
Хамон_Шкиряк
Была т.н. промышленная конопля. От неё не вставляет.
нафнаф    21.05.2019, 15:54
Оценка:  -2
нафнаф
Счас прийдёт алкашня и пояснит что шмаль и героин это почти одно и тоже
Woodbrother    21.05.2019, 15:54
Оценка:  -3
Woodbrother
У нас презик-наркоман. Легализации наркоты быть ! Это первое, что хочет видеть зельцман во время нового покращення.
sv_sim    21.05.2019, 16:01
Оценка:  -1
sv_sim
Ты его угощал? или на заборе написано было? Ах да, тебе ведь сама Ванга позавидовала бы. Хватит молоть чушь, основанную на своих тупых выводах
Woodbrother    21.05.2019, 16:02
Оценка:  0
Woodbrother
Только наркоман испугается анализа на наркоту. Обычному человеку скрывать нечего.
nfhvyt    21.05.2019, 15:52
Оценка:  0
nfhvyt
Какое там прекращение войны и выход из экономического кризиса, эти паразиты продолжают толочь воду в ступе.
Woodbrother    21.05.2019, 15:55
Оценка:  -5
Woodbrother
Войну можно прекратить или победой над агрессором или капитуляцией . Других способов нет.
nfhvyt    21.05.2019, 15:57
Оценка:  +1
nfhvyt
Партия войны повержена народом Украины, так что одна победа уже есть.
Коляка    21.05.2019, 16:00
Оценка:  0
Коляка
капитуляцией перед ЛНДР? )
Woodbrother    21.05.2019, 16:02
Оценка:  0
Woodbrother
Какой бред вы несете. Партий войны никаких нет. Народ голосовал за колбасу по 2,20 и за доллар по 3,45. Про капитуляцию в войне и по выплатам россии контрибуции никто и не заикался.
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