ГБР открыло дело против Сытника

Главу НАБУ уличили в недекларировании его отдыха .

Есть подозрения, что отдых был взяткой facebook.com/nabu.gov.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника из-за недекларирования его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Об этом сообщают “Українські Новини“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как сообщается, открыли дело по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды от людей, которые оплатили его отдых.

Как сообщалось 15 мая, скандальный нардеп подал в суд на Порошенко и Сытника.