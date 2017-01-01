8 бойцов попали в плен: Грузовик ВСУ случайно заехал на оккупированную территорию
Восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.
Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил.
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“Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации“, - говорится в сообщении.
Командование объединенных сил пытается установить место нахождение военных. По данному факту начато уголовное производство.
Как сообщалось 20 мая, в РФ отреагировали на слова Зеленского о Донбассе.