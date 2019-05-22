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"Покупайте украинские велосипеды!": Ляшко купил себе велосипед за 3 тыс. гривен

Комментариев: 2
Теперь Олег Ляшко будет ездить в правительственный квартал “исключительно на велосипеде“.
Ляшко теперь будет ездить в правительственный квартал на велосипеде
Ляшко теперь будет ездить в правительственный квартал на велосипеде
facebook.com/O.Liashko

Лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко заявил, что купил себе велосипед украинского производителя, на котором планирует передвигаться по правительственному кварталу.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “112 Украина“. 

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Ляшко рассказал, что велосипед, на котором он приезжал в Администрацию президента во вторник,  был арендован. Сегодня же лидер “Радикальной партии“ приобрел себе велосипед производства Киевского велосипедного завода.

“У них там немного продают - обращаюсь к украинцам: покупайте украинские велосипеды!“, - обратился к людям Ляшко.

Кроме того, он указал, что велосипед стоит 3 тысячи гривен и теперь Олег Ляшко будет ездить в правительственный квартал “исключительно на велосипеде“. 

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Напомним, вчера, 21 мая, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал на консультации к офису президента Владимира Зеленского на велосипеде. Народный депутат возмутился тем, что парковки для его двухколесного друга возле Администрации Президента не нашлось. Также он предлагал желающим прокатиться на его велосипеде.

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Теги: Ляшко, велосипед, Рада, Администрация Президента, правительство, езда
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Комментариев (2)
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Тисс    22.05.2019, 14:03
Оценка:  0
Тисс
Седло снял то для своего полного комфорта?
nfhvyt    22.05.2019, 13:50
Оценка:  +1
nfhvyt
А чё так, чё не самолёты, автомобили, станки, корабли, после декоммунизации в Украине остались только велосипеды и дебилы депутаты ?
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