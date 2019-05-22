"Покупайте украинские велосипеды!": Ляшко купил себе велосипед за 3 тыс. гривен

Теперь Олег Ляшко будет ездить в правительственный квартал “исключительно на велосипеде“.

Ляшко теперь будет ездить в правительственный квартал на велосипеде facebook.com/O.Liashko

Лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко заявил, что купил себе велосипед украинского производителя, на котором планирует передвигаться по правительственному кварталу.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “112 Украина“.

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Ляшко рассказал, что велосипед, на котором он приезжал в Администрацию президента во вторник, был арендован. Сегодня же лидер “Радикальной партии“ приобрел себе велосипед производства Киевского велосипедного завода.

“У них там немного продают - обращаюсь к украинцам: покупайте украинские велосипеды!“, - обратился к людям Ляшко.

Кроме того, он указал, что велосипед стоит 3 тысячи гривен и теперь Олег Ляшко будет ездить в правительственный квартал “исключительно на велосипеде“.

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Напомним, вчера, 21 мая, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приехал на консультации к офису президента Владимира Зеленского на велосипеде. Народный депутат возмутился тем, что парковки для его двухколесного друга возле Администрации Президента не нашлось. Также он предлагал желающим прокатиться на его велосипеде.