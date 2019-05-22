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В Верховной Раде Ирина Геращенко примеряла украшения

Комментариев: 6
Соответствующие фотографии опубликованы в социальной сети Facebook.
Пользователей Сети удивил инцидент
Пользователей Сети удивил инцидент
Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко примеряла украшения за колонной зала парламента сегодня, 22 мая. Об этом сообщает Страна со ссылкой на пользователей соцсети Facebook.

На фото видно, что Геращенко примеряет украшения.

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“Во время заседания примеряет золотые - браслет! Они нам рассказывают о тарифах и пенсиях, о войне и армии, о медицине и реформы ... и как хорошо нам живется! Хорошо-только, пожалуй, не нам, а Вам! Хоть бы стыд имела!“ - написала в Facebook Лилит Аветисян.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Геращенко покинула ТКГ по Донбассу. При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

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Теги: Ирина геращенко, украшения, Верховная Рада
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Комментариев (7)
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bugrov3    22.05.2019, 16:54
Оценка:  +1
bugrov3
эту тварюку не перевариваю со времён порепанного мутака-пчалавота. мрази из их " украины".
ГУЗНЯНКА    22.05.2019, 16:20
Оценка:  -1
ГУЗНЯНКА
А у вас довбойобів і перстенька золотого мабуть немає.
нафнаф    22.05.2019, 16:29
Оценка:  +1
нафнаф
перстни носят жлобы и быдлота, как и жгуты на шее.....
ШВЕЙК    22.05.2019, 16:31
Оценка:  -1
ШВЕЙК
Значить твоя дружина жлоб і бидлота. )))
нафнаф    22.05.2019, 16:36
Оценка:  0
нафнаф
Я же не дол6ае6 и бабораб как ты, давно развёлся. А ты продолжай боготворить пельмень своей жены ))
Хамон_и_Пармезан    22.05.2019, 16:17
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Как у них там всё мило, по-домашнему!.. Того и гляди, скоро в кулуарах Рады отъeбyт кого-нибудь весело прямо на подоконнике.
ira0959    22.05.2019, 17:23
Оценка:  0
ira0959
отъеби и ты кого-нибудь и не завидуй больше )
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