В Верховной Раде Ирина Геращенко примеряла украшения

Соответствующие фотографии опубликованы в социальной сети Facebook.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко примеряла украшения за колонной зала парламента сегодня, 22 мая. Об этом сообщает Страна со ссылкой на пользователей соцсети Facebook.

На фото видно, что Геращенко примеряет украшения.

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“Во время заседания примеряет золотые - браслет! Они нам рассказывают о тарифах и пенсиях, о войне и армии, о медицине и реформы ... и как хорошо нам живется! Хорошо-только, пожалуй, не нам, а Вам! Хоть бы стыд имела!“ - написала в Facebook Лилит Аветисян.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Геращенко покинула ТКГ по Донбассу. При этом она заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.