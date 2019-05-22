"Честь имею": Начальник госохраны Гелетей подал в отставку

Гелетей отметил, что "гордится каждым своим рабочим днем ​​в Управлении государственной охраны Украины".

Начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об увольнении.

О своем решении он сообщил в Facebook.

Гелетей отметил, что решение об увольнении принял еще до инаугурации.

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“Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно“ - отметил Гелетей.

Он поблагодарил своих коллег за “преданность делу и высокий уровень ответственности“, а также пожелал преемнику “мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины“.

Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону. Честь имею! - отметил Гелетей

Рапорт об увольнении facebook.com/v.geletey

Ранее Гелетей заявил, что перенос Администрации Президента из Киева – не лучший вариант. В целом, в госохране готовы к такому решению, однако называют его не лучшим вариантом, так как могут возникать дополнительные вопросы по безопасности.