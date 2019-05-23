"Украинцы могут объяснить Зеленскому мои достижения" - Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что новый президент Владимир Зеленский продолжит медицинские реформы.
Об этом она сообщила в интервью Радио Свободе.
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Ульяна Супрун указала, что каждый человек “имеет право на доступ к качественным медицинским услугам“, однако в Украине пока что этого нет.
Мы стараемся это изменить и работаем по плану, который был прописан еще в 2015 году и согласован с украинскими и иностранными экспертами, - говорит и.о. министра здравоохранения.
Кроме того, Супрн отметила, что изменения в сфере здравоохранения, которые сейчас происходят в Украине, показывают, что “это правильный путь к развитию системы здравоохранения“.
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При этом она подчеркнула, что 27 миллионов украинцев могут подтвердить эффективность текущей реформы.
27,5 миллионов украинцев уже могут объяснить команде нового президента, что они впервые в истории записались к семейному врачу, которого выбрали самостоятельно“ и “имеют впервые четкий перечень услуг, который могут получить бесплатно, - говорит Супрун.
Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун предложила использовать для лечения таблетки вместо инъекций. Она опровергла миф о том, что уколы будто более действенны, чем таблетки.