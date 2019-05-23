"Украинцы могут объяснить Зеленскому мои достижения" - Супрун

Супрун надеется на то, что команда нового президента Владимира Зеленского продолжит курс развития украинской медицины.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что новый президент Владимир Зеленский продолжит медицинские реформы.

Об этом она сообщила в интервью Радио Свободе.

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Ульяна Супрун указала, что каждый человек “имеет право на доступ к качественным медицинским услугам“, однако в Украине пока что этого нет.

Мы стараемся это изменить и работаем по плану, который был прописан еще в 2015 году и согласован с украинскими и иностранными экспертами, - говорит и.о. министра здравоохранения.

Кроме того, Супрн отметила, что изменения в сфере здравоохранения, которые сейчас происходят в Украине, показывают, что “это правильный путь к развитию системы здравоохранения“.

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При этом она подчеркнула, что 27 миллионов украинцев могут подтвердить эффективность текущей реформы.

27,5 миллионов украинцев уже могут объяснить команде нового президента, что они впервые в истории записались к семейному врачу, которого выбрали самостоятельно“ и “имеют впервые четкий перечень услуг, который могут получить бесплатно, - говорит Супрун.

Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун предложила использовать для лечения таблетки вместо инъекций. Она опровергла миф о том, что уколы будто более действенны, чем таблетки.