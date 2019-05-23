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Названы сроки, когда Украина сможет отказаться от денег МВФ

Комментариев: 5
Во Всемирном банке считают, что Украина не сможет обходиться без МВФ как минимум три года.
Сотрудничество с МВФ должно продолжаться еще 3 года
Сотрудничество с МВФ должно продолжаться еще 3 года
Sully Phoenix Via Flickr

Во Всемирном банке заявляют, что в ближайшие три года Украина не сможет выжить без денег МВФ. Об этом сказала на пресс-конференции в четверг, 23 мая, Глава Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает УНИАН.

По ее словам, чтобы избежать кризиса, Украина как минимум три года должна продолжать сотрудничать с МВФ. В связи с этим Кахконен призвала президента Владимира Зеленского продолжать работать с МВФ.

По ее мнению, это привлечет дополнительные инвестиции, а без МВФ Всемирный банк не будет помогать Украине.

"Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы Фонда, то это откроет доступ к другим кредитам", - заявила она.

Кахконен предложила Зеленскому начать осенью переговоры об очередном кредитном транше МВФ, а само сотрудничество должно быть долгосрочным.

"Мы призываем власть и новую администрацию президента сохранить соответствующие показатели выполнения программы МВФ. Осенью должны начаться переговоры по долгосрочной программе МВФ", - добавила Кахконен.

Сообщается также, что прекращение сотрудничества с МВФ приведет к экономическому кризису в Украине.

Ранее сообщалось, чтоЗеленский встретится с представителями МВФ. Кроме того, выяснилось, что МВФ не требовал повышать стоимость газа в Украине.

 

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Теги: кредиты, Всемирный банк, МВФ, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Michael2811    23.05.2019, 18:47
Оценка:  0
Michael2811
Не смешите!!! И через 3.333 года будет то,что сегодня. Как в Написано в Библии??? ,,Не может вырасти на репейнике виноград,а на терновнике смоквы,, Максим Горький сказал так....,,РОждённый ползать-летать не может! И в дополнении ВАШ Турчинов статья Аутодафе. Есть в прямом доступе в интер
Michael2811    23.05.2019, 18:48
Оценка:  0
Michael2811
Так и набрать в поиске.....Турчинов. Статья Аутодафе!!!
Michael2811    23.05.2019, 18:50
Оценка:  0
Michael2811
А если по русски то с этого раЯ не выйдет ни Х...у...я.!!!!!!!
ira0959    23.05.2019, 18:31
Оценка:  -1
ira0959
Т.е. после 1991 года прожирали то, что осталось от Союза, а потом продались, и теперь отрабатывают транши мвф, гавкая на Россию
WTF2wtf    23.05.2019, 18:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
Пид-ер путиснкий, нах пшел
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