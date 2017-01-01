В КИУ рассказали, чем опасны открытые списки

Комитет избирателей Украины считает, что президентский закон об открытых избирательных списках требует доработки.

Открытые списки могут стать причиной монополии Слуги народа в парламенте, считают в КИУ 24tv

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в стране открытые избирательные списки, чтобы обеспечить прозрачность составов партий, участвующих в выборах. Однако, как заявил 23 мая в интервью Обозревателю представитель Комитета избирателей Украины, такая инициатива может обернутся монополией партии Слуга народа в парламенте.

Глава КИУ Алексей Кошель назвал идею Зеленского ввести открытые списки, особенно прямо перед стартом избирательной кампании, безответственной, поскольку ввести ее в столь короткий срок нереально.

"Даже до очередных выборов 27 октября ввести открытые списки было бы малореально", - подчеркнул Кошель.

Он добавил также, что снизив проходной барьер до 3% и добавив к нему открытые списки на выборах, президентская политсила Слуга народа сформирует единоличное большинство в Верховной Раде.

Именно поэтому, считает Кошель, депутат парламента объединились против инициатив Зеленского.

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