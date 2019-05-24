Богдан назвал петицию об отставке Зеленского шуткой

Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.

В Администрации Президента Украины расценили петицию об отставке Владимира Зеленского как шутку. была расценена в Администрации президента как шутка.

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1.

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Богдан отметил, что данная петиция - шутка, “возможно, даже смешная шутка“.

Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента, – сказал Богдан.

Также глава АП отметил, что петиция об отставке Зеленского показала, что есть часть населения, которая недовольна действиями нового президента, поэтому все будут стараться, чтобы часть таких людей уменьшилась.

Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения, - указывает Богдан.