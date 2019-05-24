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Богдан назвал петицию об отставке Зеленского шуткой

Комментариев: 28
Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.
Глава Администрации президента Андрей Богдан называется петицию об отставке Зеленкого шуткой
Глава Администрации президента Андрей Богдан называется петицию об отставке Зеленкого шуткой
president.gov.ua
В Администрации Президента Украины расценили петицию об отставке Владимира Зеленского как шутку. была расценена в Администрации президента как шутка.
 
Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1.

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 Богдан отметил, что данная петиция - шутка, “возможно, даже смешная шутка“.

Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента, – сказал Богдан.
Также глава АП отметил, что петиция об отставке Зеленского показала, что есть часть населения, которая недовольна действиями нового президента, поэтому все будут стараться, чтобы часть таких людей уменьшилась.
Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения, - указывает Богдан.

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Напомним, петиция за отставку действующего президента Владимира Заленского, датированная 22 мая, меньше чем за сутки набрала более 25 тысяч голосов. 

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Теги: отставка, Администрация Президента, Владимир Зеленский, петиция
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Комментариев (31)
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ВосставшийИзБана    24.05.2019, 13:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Шуткой было участие фигляра в выборах. Ну, пошутил. Но шутка затянулась. Пора и честь знать. Хотя ... о чем это я? Откуда у этого маланца честь?
Джо-кер    24.05.2019, 13:13
Оценка:  +3
Джо-кер
А потом его майданом вынесут, с шутками и прибаутками, по приколу выбросят вон, за поребрик вместе с пораженцем Богданом.
LifeStriker    24.05.2019, 11:58
Оценка:  +1
LifeStriker
Пришел клоун без опыта , без заявок о том что будет делать, без программы понятной, ЛЮДИ ПРОГОЛОСОВАЛИ НЕ ЗА преЗЕка А ЗА ПРОТЕСТ! Теперь у него нет моральных обязательства перед народом , может делать что в голову взбредет! Зеленский должен уйти в отставку
Я_Христос    24.05.2019, 12:33
Оценка:  -3
Я_Христос
Порохоботы, вы лучше промолчали про протест. Это не ваша тема.
А программа была. В отличие от Порошенко, у которого были только ультраправые лозунги.
Peyot    24.05.2019, 13:23
Оценка:  +1
Peyot
За будь про порохоботов, порох ушел в историю нет его больше и порохоботов нет... А вот Бенин Клован чудит каждый день так как даже рыганалы с Хамом себе не позволяли. Не порох кумовей Зе назначил в АП, не Порох Беиных шестерок в кресла усаживает, Не порох люстрированых рыг назначает...А Зекоманда!
Peyot    24.05.2019, 13:24
Оценка:  +1
Peyot
так что затки свой ватный хлебосос и вали за поребрик!!!!
SanchoSid    24.05.2019, 10:09
Оценка:  -2
SanchoSid
Зарегистрировать такую же петицию только в поддержку Зе, она набрала бы в разы больше голосов этой. Это говорит о том, что не умеет проигрывать старая власть. Так что все это не о чем.
suzanika    24.05.2019, 10:14
Оценка:  0
suzanika
Зареєстрували за два дні десяток десяток тких петицій ,жодна поки що 1 тисячі не набрала
Я_Христос    24.05.2019, 11:01
Оценка:  -2
Я_Христос
Набрала 10. Это при отсутствии пиара.
Не обманывайтесь. Вас 25%, не более. Но вы хорошо организованы.
А большая часть, я думаю, вообще не в курсе, что есть какие-то петиции.
Peyot    24.05.2019, 13:28
Оценка:  0
Peyot
Я_ даун - 73% голосовали не за бениного сцыкуна а против пороха! Ты вот это в бестолковку впихни. И как только нарко-клоун показал свою реальную морду они тут же навалились на него. Потому что нельзя в первого дня делать все что чем поливал опонента и на чем выехал в должность!!!
suzanika    24.05.2019, 12:39
Оценка:  +2
suzanika
50 тисяч за відставку вже
Peyot    24.05.2019, 13:26
Оценка:  0
Peyot
уже с десяток зарегили и че? за сутки 13(в поддержку) против 47(за отставку). Вот тебе и реальных 22 против 78%... И это всего через 3 дня косяков клоуном!!!!
suzanika    24.05.2019, 10:04
Оценка:  -1
suzanika
45 тисяч за два дні . І це через 4 дні після інавгурації . ДУМАЙ ТЕ
Я_Христос    24.05.2019, 11:01
Оценка:  -2
Я_Христос
Да, 25% не успокаивается.
Peyot    24.05.2019, 09:39
Оценка:  -2
Peyot
Зеня сам говрил чот как только народ его попросит или если он нарушит закон он сразу сложит полномочия и не станет цепляться за кресло? Ну так вот он 100% нарушил закон о люсьрации - и это факт не оспорит никто! И вот тебе первая петиция в которой народ тебя просит уйти! Опять наврала голаябородка
РухНС    24.05.2019, 09:51
Оценка:  +1
РухНС
подай в суд
ШтормЗайцев    24.05.2019, 09:17
Оценка:  -3
ШтормЗайцев
Думка народу клоунів не цікавить. Це дуже не вірний підхід.
Spiarmint    24.05.2019, 09:14
Оценка:  +1
Spiarmint
Шутили над властью теперь черед власти шутить над шутами.
karpony    24.05.2019, 08:56
Оценка:  +4
karpony
"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", –отметил глава АП.

Что подразумевается под словом "УБЕЖДЕНИЯ"????????
Ira0956    24.05.2019, 07:06
Оценка:  +5
Ira0956
теперь любые обращения они будут расценивать как шутку, как заявил Богдан
МаксимУм    24.05.2019, 07:16
Оценка:  +2
МаксимУм
Страшно представить сколько голосов собрала бы петиция против потрошенко...
Spiarmint    24.05.2019, 09:15
Оценка:  0
Spiarmint
Так он уже тю тю народ показал свое отношение
ШтормЗайцев    24.05.2019, 09:16
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Жодного голоса не зібрала. При владі Петра, нікому в голову не приходила така думка. Петя на своії плечах витягнув краіна з трясовини россійськоі агрессіі і бандитского покращення.
Peyot    24.05.2019, 09:40
Оценка:  -3
Peyot
вобще то таких петиций
Peyot    24.05.2019, 09:41
Оценка:  -5
Peyot
вообщеть таких петиций было ваго и маленькая телефжка. и ни ожна не набрала за 3месяца положенных 25 тыс. а здесь за день 40+ И второе все забудь порошенка нет его уже теперь давай смотреть на то что творит клован. А клован за первые 3 дня уже переплюнул даже януковича, порох неврно курит в стороне!
suzanika    24.05.2019, 10:02
Оценка:  -1
suzanika
прикол в тому, що були такі петиції ,дохеріща . За 5 років жодна не набрала 25 тисяч за положені три місяці ,а тут 45 тисяч за 2 дні . ДУМАЙ ТЕ
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