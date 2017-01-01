На Донбассе за сутки ранен один боец

Сепаратисты за сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один военный получил ранение.

От начала текущих суток зафиксировано три обстрела facebook.com/pressjfo.news

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На Донбассе 23 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник также обстреливал украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки и Песков, возле Павлополя, Старогнатовки и Чермалыка, вблизи Опытного, Авдеевки и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток сепаратисты трижды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“: возле Новотроицкого, Лебединского, Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 22 мая сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

Как сообщалось 14 мая, Львовский бронетанковый завод презентовал БРЭМ “Зубр“.