Церковный скандал: В Софии начался синод ПЦУ, приехал Филарет

Синод ПЦУ будет проведен в митрополичьем доме.

В Доме митрополита (на территории Национального заповедника “София Киевская“) под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, началось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Синод кроме Предстоятеля составляют постоянные члены: Святейший Патриарх Филарет, митрополит Львовский Макарий, митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также временные: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит и епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

Ранее стало известно, что из-за церковного конфликта ПЦУ созывает синод.