Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Церковный скандал: В Софии начался синод ПЦУ, приехал Филарет

Комментариев: 1
Синод ПЦУ будет проведен в митрополичьем доме.
На синод приехал и Филарет
На синод приехал и Филарет
pomisna.info

В Доме митрополита (на территории Национального заповедника “София Киевская“) под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, началось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса

Синод кроме Предстоятеля составляют постоянные члены: Святейший Патриарх Филарет, митрополит Львовский Макарий, митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также временные: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит и епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

Ранее стало известно, что из-за церковного конфликта ПЦУ созывает синод.

Смотри также - в Софии продолжается синод ПЦУ:

Поделись:
Теги: София, синод, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Shurat77    24.05.2019, 13:19
Оценка:  0
Shurat77
Бесовско мракобесное-раскольничее сборище..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь