Порошенко раскритиковал указ Зеленского по Раде

Экс-президент считает неконституционным решение нового главы государства о роспуске парламента.

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что указ нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции страны. Об этом политик написал в Facebook 24 мая.

"Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что "искренне старался не критиковать работу нового президента", однако события последних четырех дней не оставили ему выбора.

"Конечно, я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос", - заявил Порошенко.

Напомним, указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу 23 мая. Решение обжаловали в Конституционном суде, также три иска зарегистрированы в Верховном суде Украины.

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