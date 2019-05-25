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Порошенко раскритиковал указ Зеленского по Раде

Комментариев: 2
Экс-президент считает неконституционным решение нового главы государства о роспуске парламента.
Петр Порошенко считает неконституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Петр Порошенко считает неконституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что указ нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции страны. Об этом политик написал в Facebook 24 мая.

"Указ нового Президента о роспуске ВР - абсолютно неконституционный!", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что "искренне старался не критиковать работу нового президента", однако события последних четырех дней не оставили ему выбора.

"Конечно, я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия - это процедура и порядок. Иначе - хаос", - заявил Порошенко.

Напомним, указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу 23 мая. Решение обжаловали в Конституционном суде, также три иска зарегистрированы в Верховном суде Украины.

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Теги: Роспуск Рады, Рада, Верховная Рада, Порошенко, указ, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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otstoi-0011    25.05.2019, 05:50
Оценка:  -1
otstoi-0011
Ванючий - брехливый - жадный - выродок

ПАДЛА
Ira0956    25.05.2019, 06:12
Оценка:  +1
Ira0956
otstoi-0011 а ты? ведь все твои мозги - в сиськах, и твои каменты соответствуют твоим мозгам, вернее, отсутствию мозгов
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