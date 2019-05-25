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Супрун рассказала о вреде кислородных коктейлей

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Кислородные коктейли бесполезны и является "торговлей воздухом", заявила и.о. главы Минздрава.
Супрун назвала недейственными кислородные коктейли
Супрун назвала недейственными кислородные коктейли
Likar.info

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, полезно ли пить кислородные коктейли. Об этом она написала в своем Facebook

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Супрун рассказала, что идея, что кислород способен всасываться через желудок, возникла в Советском союзе в 1960 годы. Впрочем, исследований, как бы подтвердили способности "дышать желудком", нет. Кроме того, много кислорода вредит. Повышение его количества в организме приводит к тому, что набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК. Дополнительная поставка кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания.

"Мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород. Кислород не перемещается в крови в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты", - объясняет Супрун.
 
Супрун приводит в пример эксперимент с лабораторными мышами: "чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мышки моложе и здоровее не становятся, но в них изменяется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен".

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В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода или вдыхаем 4 литра за минуту. По сути, вместо двух литров кислородного коктейля, можно просто сделать три глубоких вдоха.

Супрун добавила, что самый действенный кислородный коктейль - это пробежка по парку или по лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, который попадает в наш организм.

Напомним, ранее глава Минздрава рассказала об инсульте, а также посоветовала, как отвлечь детей от гаджетов.
 
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Теги: Минздрав, кислород, МОЗ, Супрун, коктейль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    25.05.2019, 10:01
Оценка:  +1
Мыкола
А вот при травматическом повреждении глазного дна кислородные коктейли и помещение больного на определенное время в кислородную барокамеру позволяет очень быстро излечить травму глаза , не прибегая к дорогостоящим лекарствам
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