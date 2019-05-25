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На Зеленского подали в суд из-за главы АП

Комментариев: 4
Активисты подал иск против президента Украины с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана.
Скандал из назначением Андрея Богдана не утихает
Скандал из назначением Андрея Богдана не утихает
bbc.com

Члены организации Общественный люстрационный комитет подали иск в суд против президента  Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации. Об этом активисты сообщили на официальной странице в Facebook. 

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Они отметили, что Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича. Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

Сейчас известно, что иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Третьими лицами по делу будут выступать сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

Ранее замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Минюсту.

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Как известно, сам Богдан считает, что несправедливо попал под действие закона о люстрации, а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти.

Андрей Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

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Теги: суд, Администрация Президента, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Замечатель    25.05.2019, 11:52
Оценка:  -1
Замечатель
Богдан где то не там работал около полугода,Педя у яныка министром 11 месяцев работал.А люстрировать только после года работы можно.И Луцик у яныка работал)) Так кого люстрировать надо было.Тупеля!
krolikoff_net    25.05.2019, 11:28
Оценка:  +2
krolikoff_net
На зеллцмана в суд можно подавать ежедневно. Оно такое безграмотное, и его команда умом не блещет.
Хулиганка*    25.05.2019, 12:12
Оценка:  +1
Хулиганка*
Вам не нравится президент? Чемодан-вокзал-клубника...)))
Р азве не это вы нам 5 лет говорили?
Сваливайте на фиг, если вам здесь не нравится
Ruspidor    25.05.2019, 11:11
Оценка:  -3
Ruspidor
Педю все никак не ропустит... Ню-ню...
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