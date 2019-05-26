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"Критики не боюсь": Зеленский призвал полицию не трогать протестующих в Украине

Комментариев: 1
Так Зеленский отреагировал на задержание митингующих подростков в Ровно.
Зеленский просит не трогать протестующих
Зеленский просит не трогать протестующих
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с задержанием подростков в Ровно, которые выступали за импичмент президента.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский написал, что выяснил ситуацию и никакого задержания на самом деле не было.

Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче, - написал гарант.

Он также отметил, что в полиции проведут служебную проверку. Более того, президент призывает рпавоохранителей не трогать политических протестующих, если те не нарушают порядок.

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Критики не боюсь, - смело заявил Зеленский.

Как сообщалось, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух подростков, которые вышли на митинг за импичмент президента. Она отметила, что в Ровно задержали двух молодых людей, которые пришли на одиночный пикет с плакатом про импичмент президента Украины Владимира Зеленского. “Нарушителей“ доставили о отделение полиции.

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Теги: Зеленский, полиция, правоохранители, задержание, Ровно, протест, политика
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Комментариев (1)
fkrfyfan    26.05.2019, 16:54
Оценка:  -1
fkrfyfan
Зато подстилка херащенко уже вонь подняла
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