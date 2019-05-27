Коломойский будет помогать Тимошенко на выборах

Бизнесмен рассказал о дружбе с Тимошенко и сообщил, что готов помочь ей на парламентских выборах.

Игорь Коломойский рассказал о дружбе с Юлией Тимошенко и указал, что готов помочь ей на выборах в Верховную Раду.

Об этом он рассказал в интервью для Украинской правды.

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Бизнесмен указал, что он состоит в нормальных отношений с лидером “Батькивщины“ и они с ней друзья.

Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья, - сказал Коломойский.

Коломойский подчеркнул, что поможет Тимошенко на выборах, путем снижения цен на рекламу на телеканале 1+1. Более того, бизнесмен отметил, что окажет помощь лидеру “Батькивщины“, ведь у нее партия “не очень богатая“.

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Еще одной “небогатой партией“, по мнению Коломойского, является партия Олега Ляшко, которая лишилась главного спонсора - Юрия Зинченко. Бизнесмен готов помочь и радикалам.

Игорь Коломойский добавляет, что телеканал 1+1 перед президентскими выборами специально снизил цены на рекламу для того, чтобы “все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич“.

Ранее Коломойский заявил, что Украина должна объявить о дефолте.