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Возвращение Саакашвили: известна дата

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Политик назвал конкретную дату своего возвращения в Украину.
Саакашвили собрался в Украину
Саакашвили собрался в Украину
facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал конкретную дату своего возвращения в Украину. Об этом передает УНН.

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По предварительной информации, Саакашвили должен прилететь в Украину 29 мая, через два дня.

Между тем, политику запрещен въезд в Украину до 2021 года.

Ранее Саакашвили говорил, что не вернется в Украину в случае, если Петр Порошенко пройдет во второй тур президентской гонки. Позже он заявил, что вернется, если победит Владимир Зеленский. 22 мая адвокат Саакашвили заявил, что политик направил в Администрацию Президента Зеленского обращение, в котором просит вернуть ему украинское гражданство.

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Напомним, Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины. Бывший губернатор Одесской области с помощью своего адвоката передал письмо украинскому президенту.

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Теги: Зеленский, Саакашвили, политик, возвращение, дата
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Комментариев (1)
Хулиганка*    27.05.2019, 11:37
Оценка:  0
Хулиганка*
на фиг он тут нужен?
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