Бунт в одесской тюрьме: сгорела дежурная часть и пострадали пятеро сотрудников колонии

В одесской колонии во время бунта заключенных сгорело помещение дежурной части и пожарная машина.

В Одессе во время бунта в исправительной колонии №51 пострадали пятеро сотрудников.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет на своей странице в Facebook.

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По словам начальника следственного областного управления Сергея Шайхета, пострадавшие работники колонии обратились за медицинской помощью.

Кроме того, сейчас пресекли все намерения подстрекателей бунта, а специалисты начали осмотр места происшествия.

Установлено, что помещение дежурной части учреждения полностью выгорело. Также стало известно от задымлении других ближайших административных зданий. Более того, оказалось, что уничтожен специализированный пожарный автомобиль.

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Сейчас решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) УКУ.

Напомним, сегодня в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге.