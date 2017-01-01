Партия Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Украинская стратегия будет привлекать в свои ряды молодых людей, исповедующих демократические и европейские ценности.

Партия Украинская стратегия проведет съезд на следующей неделе, заявил в эфире ICTV в понедельник, 27 мая, министр Кабинета министров Александр Саенко.



"Предварительная дата есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", – сказал он.



Саенко отметил, что намерен баллотироваться в Верховную Раду в списке Украинской стратегии. Также он сообщил, что в команде премьер-министра Владимира Гройсмана могут быть представители нынешнего Кабинета министров.







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В то же время он заявил, что партия будет привлекать в свои ряды "молодых профессионалов, исповедующих демократические и европейские ценности".

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