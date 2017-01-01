Партия Гройсмана на следующей неделе проведет съезд
Украинская стратегия будет привлекать в свои ряды молодых людей, исповедующих демократические и европейские ценности.
Партия Украинская стратегия проведет съезд на следующей неделе, заявил в эфире ICTV в понедельник, 27 мая, министр Кабинета министров Александр Саенко.
"Предварительная дата есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", – сказал он.
Саенко отметил, что намерен баллотироваться в Верховную Раду в списке Украинской стратегии. Также он сообщил, что в команде премьер-министра Владимира Гройсмана могут быть представители нынешнего Кабинета министров.
В то же время он заявил, что партия будет привлекать в свои ряды "молодых профессионалов, исповедующих демократические и европейские ценности".
Гройсман: Кабмин и Зеленский могут много сделать до выборов
Гройсман: Кабмин и Зеленский могут много сделать до выборов
Напомним, ранее Гройсман заявил о намерении идти на парламентские выборы с партией Украинская стратегия, которую возглавляет.
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