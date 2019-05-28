НАБУ проверит подлинность диплома Гройсмана

Ведомство проверить чиновников по факту злоупотребления служебным положением.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против нескольких чиновников МОН по факту вероятного злоупотребления служебным положением при внесении в единую электронную базу по вопросам образования информации о получении образования премьер-министром Владимиром Гройсманом, передают Українські новини, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что сведения в реестр досудебных расследований по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса были внесены еще 8 апреля.

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К слову, в 2017 году Государственное бюро расследований начало расследование о возможной подлинности диплома премьер-министра Владимира Гройсмана. Однако вскоре дело закрыли.

Напомним, Гройсман пойдет на выборы в Раду без Порошенко. Свое решение глава правительства объяснил тем, что они с пятым президентом "просто разные".