Не записали 8,5 млрд: В декларациях 72 нардепов обнаружили нарушения

НАПК выявило в 77 декларациях народных депутатов несоответствия на крупную сумму.

Депутаты не задекларировали имущества на 8,5 млрд грн facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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НАПК выявило в 77 декларациях нардепов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.

НАБУ приобщили к материалам уголовных производств 10 выводов по признакам уголовных преступлений в действиях нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука.

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Материалы НАПК по недостоверным сведениям в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование, отмечает ведомство.

"Также на основании обоснованных выводов НАПК по недостоверным сведениям в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу", - отметили в агентстве.

НАПК завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины.

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Национальное агентство составило и направило в НАБУ для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений.

В частности, депутатам вменяют декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконное обогащение (до признания неконституционной статьи 368-2 УК).

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Кроме того, как отмечается, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

"Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность", - отметили в НАПК.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепа Андрея Павелко вызвали в НАПК на допрос.