Выборы: Кандидаты начали массовую раздачу сахара и лекарств

КИУ отслеживает ситуацию накануне массовой раздаче сахара и лекарств парламентских выборов.

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Комитет избирателей Украины сообщает о массовой раздаче гражданам товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов в народные депутаты в ряде одномандатных округов.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Такие случаи имели место в Луганской, Одесской, Полтавской, Житомирской областях. Как правило раздача товаров осуществлялась от имени благотворительных фондов, связанных с народными депутатами. Такая активность проводилась и раньше, однако с началом выборов она существенно активизировалась.

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Так, 24 мая в Луганской области в городе Северодонецк гражданам бесплатно раздавали сахар от имени народного депутата С. Шахова. Товары раздавали в пакетах с символикой партии "Наш Край".

Полиция области уже зарегистрировала данный факт и проводит проверку относительно возможного подкупа избирателей.

По информации местных СМИ, в Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени народного депутата Г. Чекиты. Набор медикаментов включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь. Вместе с лекарствами избирателям раздавали лист с изображением народного депутата.

Народный депутат А. Витко поздравил школьников Малоперещепинской ООШ І-ІІІ в Полтавской области с праздником последнего звонка и подарил школьные мячи.

"25 мая в Житомире по инициативе народного депутата Б. Розенблата открыли инклюзивную спортплощадку. Нардеп вместе с местной властью присутствовал на его открытии. Интересно, что площадка, по информации СМИ, было установлена за средства государственной субвенции. Однако на ней размещена надпись: "Спортивная инклюзивная площадка установлена по инициативе народного депутата Борислава Розенблата", - добавляют в КИУ.

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25 мая в городе Коростень при поддержке Благотворительного фонда Сергея Пашинского к дню города были организованы спортивные соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от Фонда. В частности, участники одного из конкурсов получили билеты в аквапарк в Киеве для всей семьи, а победитель получил денежный приз.

"Несмотря на то, что такие действия юридически не являются подкупом избирателей, поскольку политики, от имени которых раздаются товары или услуги, не являются официально зарегистрированными кандидатами в народные депутаты, КИУ указывает на недоброчестность подобной деятельности и призывает потенциальных кандидатов отказаться от финансового стимулирования избирателей в любых формах", - отмечают в КИУ.

Как сообщалось 25 мая, полиция Луганщины открыла дела из-за раздачи сахара избирателям.