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В Киеве появился очередной необычный арт-объект

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МВД планирует объявить конкурс на лучшее название этого арт-объекта.
Возможно, будет проведен конкурс на лучшее название этого арт-объекта
Возможно, будет проведен конкурс на лучшее название этого арт-объекта
mvs.gov.ua

В Киеве на улице Владимирской, 15, перед у зданием киевской полиции, появился новый арт-объект в виде полицейского с собакой, который держит зонтик над информационным терминалом.

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В столице это единственный информационный терминал, который находится на улице, а потому его решили сделать максимально удобным для горожан. Он оборудован навесом с зонтиком, защищающим от дождя, ветра и снега.

МВД планирует объявить конкурс на лучшее название этого арт-объекта.

Терминал находится на улице Владимирской 15
Терминал находится на улице Владимирской 15
mvs.gov.ua

Как сообщалось, прошлым летом вандалы оторвали голову “ребенку“ влюбленных фонарей в Киеве.

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Теги: Киев, полиция, скульптура
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