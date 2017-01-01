В Киеве появился очередной необычный арт-объект

МВД планирует объявить конкурс на лучшее название этого арт-объекта.

В Киеве на улице Владимирской, 15, перед у зданием киевской полиции, появился новый арт-объект в виде полицейского с собакой, который держит зонтик над информационным терминалом.

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В столице это единственный информационный терминал, который находится на улице, а потому его решили сделать максимально удобным для горожан. Он оборудован навесом с зонтиком, защищающим от дождя, ветра и снега.

МВД планирует объявить конкурс на лучшее название этого арт-объекта.

Терминал находится на улице Владимирской 15 mvs.gov.ua

Как сообщалось, прошлым летом вандалы оторвали голову “ребенку“ влюбленных фонарей в Киеве.