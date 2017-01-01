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Синоптики дали прогноз погоды на лето

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Июнь в Украине будет дождливым и теплым. Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит всего +20...+22 градуса.
Стало известно, когда в Украину придет жара
Стало известно, когда в Украину придет жара
depositphotos.com

Погода в Украине в июне 2019 будет дождливой и теплой. Об этом рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова, передает Сегодня.

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“После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание, в это время высока вероятность градов, ливней, шквалов“, - сообщила она.

Затем ожидается потепление до комфортных +24...+26 днем.

Мартазинова также добавила, что лето в Украине стало короче, осень начнется уже с 15 августа.

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“Лето наше стало короче, начинается с середины июня и заканчивается в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень“, - говорит она.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, дожди в июне пройдут на Троицу (16 июня) и День Конституции (28 июня).

Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит +20...+22 градуса.

Напомним, под Днепром аномальный град образовал сугробы. В Павлограде Днепропетровской области появились целые сугробы града после ливня. По словам пользователей, такие сугробы появились не во всех районах города.
 

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Теги: погода, лето, погода в Украине, июнь, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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