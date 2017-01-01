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На Луганщине задержали боевика "ЛНР"

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Задержан житель оккупированного Алчевска.
Боевик рассказал свою историю
Боевик рассказал свою историю
скриншот из видео

На Луганщине полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск - Бахмут задержали боевика “ЛНР“.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

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Задержанный оказался 32-летним жителем оккупированного Алчевска. Как выяснилось, в мае 2015 года года мужчина заключил контракт на год и вступил во взвод четвертой механизированной бригады “ЛНР“. Он прошел специальную подготовку по тактике действий в боевых условиях и выполнял функции по охране военной техники, казарм, укреплений и других зданий боевиков. В июне 2015 он отправился на заработки в РФ.

“На данный момент мужчину передано сотрудникам СБУ для проведения дополнительной проверки и принятия решения согласно действующему законодательству“, - отметили в полиции.

Как сообщалось 25 апреля, на Донбассе поймали диверсанта-неудачника.

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Теги: боевик, Донбасс
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