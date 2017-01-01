Стали известны возможные причины крушения Ми-8

Военная прокуратура рассматривает по меньшей мере три версии по крушению вертолета во время учебного полета.

Продолжаются поиски двух из четырех погибших военных facebook.com/UkrainianLandForces

Военная прокуратура рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 во время учебного полета в Ровенской области.

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Об этом на брифинге во Львове рассказал начальник управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, передает УНИАН.

Табак отметил, что у следствия есть несколько версий трагедии. Возможно, это была техническая неисправность, некачественное топливо или некачественная подготовка к проведению полетов.

“Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования“, - сказал начальник военной прокуратуры Западного региона.

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Напомним, в результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области 29 мая погибли четыре человека. Известно, что поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8.