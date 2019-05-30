В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие

В результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четыре человек. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы кадр с видео

В результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области 29 мая погибли четыре человека, говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин Радивиловского района.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Проводятся следственно-оперативные действия, выясняются причины авиационной катастрофы.

Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.

Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

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