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В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие

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В результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четыре человек. Вертолет совершал учебно-тренировочный полет.
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы
На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы
кадр с видео

В результате падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области 29 мая погибли четыре человека, говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин Радивиловского района.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск.

Проводятся следственно-оперативные действия, выясняются причины авиационной катастрофы.

Более подробная информация будет предоставлена после выяснения обстоятельств происшествия.

Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

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Теги: авиакатастрофа, вертолет, военные, Ровенская область, Ми-8, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    30.05.2019, 08:03
Оценка:  -1
Boxerogos
Нельзя пить за штурвалом,сколько можно ещё повторять!!!
ira0957    30.05.2019, 08:00
Оценка:  0
ira0957
жду посты про боярышник
ВладОплот    30.05.2019, 08:03
Оценка:  -1
ВладОплот
Та боярышник это ваша тема)) как говорит русня - падает, значит есть чему летать)
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