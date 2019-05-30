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Самолет РФ с аннексированного Крыма пролетел над Украиной

Комментариев: 1
Любые авиаперелеты российских авиакомпаний воздушным пространством Украины являются незаконными.
Самолет направлялся в Самару
Самолет направлялся в Самару
facebook.com/UralAirlines

Системы контроля авиаперелетов Flight Radar и Radarbox 24 зафиксировали полет российского пассажирского самолета над территорией Украины. Об этом передает Главком.

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По предварительной информации, Airbus A320 Уральских авиалиний в 7:25 утра вылетел из аэропорта аннексированного Симферополя, но направился не в сторону Керчи, как обычно, а полетел в сторону Яны Капу.

Затем самолет на высоте почти 5 км пролетел над территорией Херсонской области, почти над самым Мелитополем, сделал резкий поворот возле Волновахи и потом уже над оккупированной частью Донбасса.

Между тем, после аннексии Крыма российские самолеты летали только вдоль южного берега полуострова.

Самолет РФ зафиксировали над Украиной
Самолет РФ зафиксировали над Украиной

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К слову, еще 25 октября 2015 Украина закрыла воздушное пространство для РФ. За два месяца до этого Украина также ввела санкции против российских авиакомпаний, которые обслуживают аэропорты в оккупированном Крыму.

Траектория движения самолета над Украиной
Траектория движения самолета над Украиной
скриншот

Между тем, в разгаре предвыборной кампании в Украине оказалось, что запрет полетов не был полным. После скандального визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву во время президентской кампании выяснилось, что разрешаются нерегулярные рейсы самолетов с иностранной регистрацией. В апреле 2019 правительство по представлению Арсена Авакова исправил эту ситуацию и сейчас ни один самолет не может осуществлять полеты между Украиной и Россией.

Напомним, российский самолет пролетел над военными базами в США. Российский самолет совершил наблюдательный полет над военными базами Арканзасе, Техасе, Луизиане и Миссури.

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Теги: самолет, РФ, Украина, пассажирский боинг
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Комментариев (1)
Letohradek    30.05.2019, 15:35
Оценка:  +1
Letohradek
А над территорией Турции расийские самолеты УЖЕ не летают без разрешения ...
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