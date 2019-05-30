Самолет РФ с аннексированного Крыма пролетел над Украиной

Любые авиаперелеты российских авиакомпаний воздушным пространством Украины являются незаконными.

Системы контроля авиаперелетов Flight Radar и Radarbox 24 зафиксировали полет российского пассажирского самолета над территорией Украины. Об этом передает Главком.

Читай также: Эрдоган заявил о совместной с Россией разработке систем обороны

По предварительной информации, Airbus A320 Уральских авиалиний в 7:25 утра вылетел из аэропорта аннексированного Симферополя, но направился не в сторону Керчи, как обычно, а полетел в сторону Яны Капу.

Затем самолет на высоте почти 5 км пролетел над территорией Херсонской области, почти над самым Мелитополем, сделал резкий поворот возле Волновахи и потом уже над оккупированной частью Донбасса.

Между тем, после аннексии Крыма российские самолеты летали только вдоль южного берега полуострова.

Самолет РФ зафиксировали над Украиной

Читай также: ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов возле Аляски

К слову, еще 25 октября 2015 Украина закрыла воздушное пространство для РФ. За два месяца до этого Украина также ввела санкции против российских авиакомпаний, которые обслуживают аэропорты в оккупированном Крыму.

Траектория движения самолета над Украиной скриншот

Между тем, в разгаре предвыборной кампании в Украине оказалось, что запрет полетов не был полным. После скандального визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву во время президентской кампании выяснилось, что разрешаются нерегулярные рейсы самолетов с иностранной регистрацией. В апреле 2019 правительство по представлению Арсена Авакова исправил эту ситуацию и сейчас ни один самолет не может осуществлять полеты между Украиной и Россией.

Напомним, российский самолет пролетел над военными базами в США. Российский самолет совершил наблюдательный полет над военными базами Арканзасе, Техасе, Луизиане и Миссури.