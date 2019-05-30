Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко вступил в партию “Европейская солидарность“.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к “Европейской солидарности, - пишет Порошенко.
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Порошенко призывает присоединятся к партии именно молодых людей. В опубликованном видео экс-президент указал, что “очень хорошо, что все меняется“, в том числе меняется и партия.
Он также добавил, что его партия обеспечит движение Украины к Европейскому союзу и НАТО.
Ранее сообщалось, что Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР. Юрист прикрепил к сообщению шесть страниц поданной жалобы, где указывается, что Порошенко незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.
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В частности, Порошенко издал указ, которым изменил правила проведения конкурса в ВСП и установил, что если конкурсная комиссия не может определиться с рекомендованными на должности кандидатурами, то президент может принять решение самостоятельно.
Позже адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал иски Андрея Портнова против бывшего президента.
лозунг у партии будет, кто не выпил тот агент кремля?)))
Максимум мыть в Польше унитазы и гастерить на стройках в развитых странах)))