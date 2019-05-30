Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность"

Порошенко призывает молодых людей присоединятся к его партии.

Экс-президент Украины Петр Порошенко вступил в партию “Европейская солидарность“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к “Европейской солидарности, - пишет Порошенко.

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Порошенко призывает присоединятся к партии именно молодых людей. В опубликованном видео экс-президент указал, что “очень хорошо, что все меняется“, в том числе меняется и партия.

Он также добавил, что его партия обеспечит движение Украины к Европейскому союзу и НАТО.

Ранее сообщалось, что Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР. Юрист прикрепил к сообщению шесть страниц поданной жалобы, где указывается, что Порошенко незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.

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В частности, Порошенко издал указ, которым изменил правила проведения конкурса в ВСП и установил, что если конкурсная комиссия не может определиться с рекомендованными на должности кандидатурами, то президент может принять решение самостоятельно.

Позже адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал иски Андрея Портнова против бывшего президента.