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Порошенко присоединился к партии "Европейская солидарность"

Комментариев: 16
Порошенко призывает молодых людей присоединятся к его партии.
Порошенко указал, что получил билет члена партии
Порошенко указал, что получил билет члена партии
скриншот из видео

Экс-президент Украины Петр Порошенко вступил в партию “Европейская солидарность“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к “Европейской солидарности, - пишет Порошенко.

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Порошенко призывает присоединятся к партии именно молодых людей. В опубликованном видео экс-президент указал, что “очень хорошо, что все меняется“, в том числе меняется и партия.

Он также добавил, что его партия обеспечит движение Украины к Европейскому союзу и НАТО.

Ранее сообщалось, что Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР. Юрист прикрепил к сообщению шесть страниц поданной жалобы, где указывается, что Порошенко незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте. 

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В частности, Порошенко издал указ, которым изменил правила проведения конкурса в ВСП и установил, что если конкурсная комиссия не может определиться с рекомендованными на должности кандидатурами, то президент может принять решение самостоятельно.

Позже адвокат Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал иски Андрея Портнова против бывшего президента.

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Теги: Порошенко, партия, ЕС, БПП, присоединились, выборы
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Комментариев (16)
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dinops    30.05.2019, 16:51
Оценка:  -2
dinops
Так все молодые не за тебя голосовали...на кой ты им здался
Woodbrother    30.05.2019, 16:58
Оценка:  +3
Woodbrother
Все безмозговые не за него голосовали. Возраст там не причем.
Коляка    30.05.2019, 17:05
Оценка:  -1
Коляка
Узбагойзя порохоботина! Ты можешь за него голосовать когда хочешь и в любое время суток...
РухНС    30.05.2019, 16:49
Оценка:  -2
РухНС
етить колотить какое оно опухшее. тЭто ж сколько он бухал?
лозунг у партии будет, кто не выпил тот агент кремля?)))
Muzobozz    30.05.2019, 16:42
Оценка:  -2
Muzobozz
Где-то я уже видел это бухое ебло...Кто это?
Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 16:31
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
Гниломордый Гниющенко тоже когда-то примкнул к Нашей Уркаине, и где этот плебей и где его партия правильно в nu3ge, так и это недоразумение уже ванючая старая самовлюбённая помойка.
Woodbrother    30.05.2019, 16:35
Оценка:  -3
Woodbrother
Ну вот повоняли своей печально известной рассейской культуркой, и дуйте на кроватку спать. Завтра с утреца на горшок и в дурку.
Woodbrother    30.05.2019, 16:29
Оценка:  -5
Woodbrother
Европейская солидарность- единственная вменяемая партия. Чем быстрее мы попадем в ЕС и НАТО, тем лучше будем жить.
Ruspidor    30.05.2019, 16:33
Оценка:  0
Ruspidor
Ты туда попадешь только в виде консервы, продажная потроховская шавка!
Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 16:35
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Ты лох гуцульский так никуя и не понял за всю свою никчемнию жизнь, каклы накуй нигде ненужны)))))
Максимум мыть в Польше унитазы и гастерить на стройках в развитых странах)))
Предаторр    30.05.2019, 16:06
Оценка:  -2
Предаторр
Поседел резко этот жалкий еблан.Поседел,но не протрезвел.И не поумнел.К счастью.Педрила,реванша не будет!Будет клетка в суде и твои вопли из этой клетки про"российский след"и"политическое преследование".Хотя я бы тебя самолично голыми руками удушил,как и миллионы разумных украинцев.
Woodbrother    30.05.2019, 16:30
Оценка:  -3
Woodbrother
У вас на москве все так разгаваривают ?
Вшивая_Вышиванка    30.05.2019, 16:36
Оценка:  0
Вшивая_Вышиванка
У тебя в nu3ge так разговаривают)))
Ruspidor    30.05.2019, 15:52
Оценка:  -8
Ruspidor
Да ты шо, молодых, да, людей, ага... Зачем, выслушивать про армию, мову, виру, и идите молитесь...?
Афганец    30.05.2019, 15:48
Оценка:  -2
Афганец
Заметался Сахарный алкаш, заметался...
Woodbrother    30.05.2019, 16:28
Оценка:  -1
Woodbrother
Не метайтесь. Сядьте, спокойтесь и вас попустит.
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