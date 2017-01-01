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Кравчук спустя 28 лет снова встретился с советником Рейгана

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Знаменательная встреча произошла в Киеве 30 мая на VIII Национальном молитвенном завтраке Украины.
Марк Наттл посетил VIII Национальный молитвенный завтрак Украины
Марк Наттл посетил VIII Национальный молитвенный завтрак Украины
Украинские новости

Первый президент Украины Леонид Кравчук спустя 28 лет снова встретился с советником президента США Рональда Рейгана Марком Наттлом. Знаменательная встреча произошла 30 мая на VIII Национальном молитвенном завтраке Украины, сообщают Украинские новости.

До этого Кравчук и Наттл встречались в 1991 году.

"В 1991 году украинский народ показал миру большую смелость, проголосовав за независимость и формирование национального самосознания. Свобода зависит от демократии и свободного предпринимательства. Только при поддержке Бога-творца мы можем реализовать себя. Ваш путь достоинства - это путь самоопределения. Мы будем идти этим путем, несмотря на агрессию! " - заявил Наттл, пожав руку Леониду Кравчуку.

Кроме того, он заверил, что США всегда будут надежным партнером Украины.

Сегодня в Киеве состоялся VIII Национальный молитвенный завтрак, который стал самым многочисленным в Европе. Мероприятие собрало более тысячи делегатов из разных уголков страны и из-за рубежа: политиков, священнослужителей, педагогов, военных капелланов, бизнесменов и общественных деятелей. Люди с различными религиозными и политическими взглядами объединились в молитве за мир и семью.

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Теги: Украина-США, Кравчук, завтрак
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Источник: korrespondent.net

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