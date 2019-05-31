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В Киеве проходит съезд партии Порошенко: онлайн-трансляция

Комментариев: 3
В данный момент выступает Петр Порошенко, который вспомнил вопрос отмены языкового закона и референдума о мире с Россией.
Порошенко выступает на съезде партии "Европейская солидарность"
Порошенко выступает на съезде партии "Европейская солидарность"
скриншот из видео

В пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.

Об этом сообщают Вести.

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Съезд проходит в Мыстецком аресенале. Известно, что лидер партии Петр Порошенко приехал со своей супругой Мариной.

Кроме того, в съезде принимают участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и другие. Известно, на съезде рассмотрят программу партии “ЕС“.

В данный момент выступает Петр Порошенко, который вспомнил вопрос отмены языкового закона, референдума о мире с Россией, дефолт и отношения с РФ.

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Ранее сообщалось, что член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что бывшему президенту Украины удалось оставить “проект Малороссия“. На съезде партии “Европейская солидарность“ Геращенко отметила, что Петру Порошенко за 5 лет президентства удалось “остановить проект Малороссия - один из самых страшных, самых кровавых сценариев, которые задумывались Путиным“. А лидера России она назвала маньяком.

Также стало известно, что Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР. В заявлении идет речь о нарушениях при назначении президентом членов Высшего совета правосудия.

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Теги: Порошенко, партия, съезд партии, Геращенко, ЕС, программа, выборы
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Комментариев (4)
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lusyika    31.05.2019, 16:01
Оценка:  0
lusyika
Набігло ваташоу!!!!!! Повісьте рояль з преЗЕдентом і моліться на нього !!!
Антибес    31.05.2019, 15:39
Оценка:  -1
Антибес
Сходку бандитов,воров и убийц назвали съездом?
МаксимУм    31.05.2019, 15:15
Оценка:  +2
МаксимУм
Партия воров.
Людмил_А    31.05.2019, 15:01
Оценка:  +3
Людмил_А
порохоботы...)))
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