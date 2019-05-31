В Киеве проходит съезд партии Порошенко: онлайн-трансляция

В данный момент выступает Петр Порошенко, который вспомнил вопрос отмены языкового закона и референдума о мире с Россией.

В пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.

Об этом сообщают Вести.

Читай также: Порошенко присоединился к партии “Европейская солидарность“

Съезд проходит в Мыстецком аресенале. Известно, что лидер партии Петр Порошенко приехал со своей супругой Мариной.



Кроме того, в съезде принимают участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и другие. Известно, на съезде рассмотрят программу партии “ЕС“.

В данный момент выступает Петр Порошенко, который вспомнил вопрос отмены языкового закона, референдума о мире с Россией, дефолт и отношения с РФ.

Читай также: “Люстра Порошенко и смартфон Ляшко“: ТОП-цитаты из стенограммы АП

Ранее сообщалось, что член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что бывшему президенту Украины удалось оставить “проект Малороссия“. На съезде партии “Европейская солидарность“ Геращенко отметила, что Петру Порошенко за 5 лет президентства удалось “остановить проект Малороссия - один из самых страшных, самых кровавых сценариев, которые задумывались Путиным“. А лидера России она назвала маньяком.

Также стало известно, что Портнов подал четвертое заявление на Порошенко в ГБР. В заявлении идет речь о нарушениях при назначении президентом членов Высшего совета правосудия.