Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку
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Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.
Об этом сообщают “Українські Новини“.
“Подал рапорт (об увольнении, - ред.). Жду указа“, - сказал Кононенко.
На данный момент указа президента о его увольнении с должности нет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака – с должности министра обороны, Василия Грицака – с должности председателя Службы безопасности.
Напомним, в декабре 2018 заместитель главы СБУ Виктор Кононенко получил квартиру от Службы в Киеве за 6 млн грн.
Как сообщалось 30 мая, Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство.