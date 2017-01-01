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Заместитель главы СБУ Кононенко подал в отставку

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Указа президента о его увольнении с должности нет.
Виктор Кононенко приватизировал служебную квартиру, стоимостью в 6 млн гривен
Виктор Кононенко приватизировал служебную квартиру, стоимостью в 6 млн гривен
facebook.com/SecurSerUkraine

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Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом сообщают “Українські Новини“.

“Подал рапорт (об увольнении, - ред.). Жду указа“, - сказал Кононенко.

На данный момент указа президента о его увольнении с должности нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака – с должности министра обороны, Василия Грицака – с должности председателя Службы безопасности.

Напомним, в декабре 2018 заместитель главы СБУ Виктор Кононенко получил квартиру от Службы в Киеве за 6 млн грн.

Как сообщалось 30 мая, Тимошенко заявила, что Рада обязана отправить в отставку Гройсмана и все правительство.

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Теги: СБУ, отставка
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