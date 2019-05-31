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Под Киевом забросали камнями поезд: Ущерб $ 8 тысяч

Комментариев: 6
Поезд следовал маршрутом "Львов - Киев".
Разбито лобовое стекло локомотива
Разбито лобовое стекло локомотива
trans.in.ua (иллюстративное фото)

В Киевской области хулиганы забросали камнями поезд сообщением "Львов - Киев", в результате чего было разбито лобовое стекло кабины машиниста и боковое стекло вагона.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Вчера, 30 мая, в 22:50 на перегоне Сорочий Брод - Мотовиловка у Киева хулиганы забросали камнями скоростной поезд № 716 Львов - Киев и разбили лобовое стекло кабины машиниста и боковое - пассажирского вагона", - указывается в сообщении.

В результате нападения никто не пострадал. Ориентировочно сумма урона составила более 8 тысяч долларов США - это стоимость замены лобового стекла кабины электропоезда. Кроме того, для проведения ремонта поезд отстраняется от работы на трое суток, что нарушает технологический процесс железнодорожного сообщения и также влечет за собой убытки.

Об инциденте сообщили правоохранителям.

По данным "Укрзализныци", с начала 2019 года хулиганы подобным образом повредили 47 стеклопакетов, а общая сумма убытков составила около 700 тысяч гривен.

В 2018 году хулиганы повредили в пассажирских поездах 124 лобовых окна на сумму около 1,5 млн грн.

Как сообщалось, в феврале хулиганы забросали камнями поезд Киев-Рахов.

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Теги: поезд, хулиганы, камнями, Киевская область
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Комментариев (7)
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BabaYul    31.05.2019, 17:04
Оценка:  +1
BabaYul
Киевские не пускают рогулей с Галичины в столицу? Поздно. Раньше надо было.
Woodbrother    31.05.2019, 16:48
Оценка:  -4
Woodbrother
Электорат клоуна ЗЕ почувствовал вседозволенность.
nebes2    31.05.2019, 17:17
Оценка:  0
nebes2
Больше похоже на действия петушковых уродов
nelci    31.05.2019, 16:33
Оценка:  0
nelci
Сейчас об этом не говорят, но подобные действия были в начале 50-х г.г., с поездами проходящими через западную Украину.
Woodbrother    31.05.2019, 16:47
Оценка:  -4
Woodbrother
Опять вы врете В начале 50Х совковые поезда на Западную Украину не ходили совсем. Там была не та ширина рельсового пути. СОВСЕМ ВЫ ТАМ НА ТАМБОВЕ ЗАВРАЛИСЬ,
Григорич    31.05.2019, 17:16
Оценка:  0
Григорич
в 30-х возможно , но не в 50-х
nebes2    31.05.2019, 17:19
Оценка:  0
nebes2
Woodbrother, ты явно дебил-дегенерат.
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