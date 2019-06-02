На Донбассе в очередях на КПП застряли 165 авто

За сутки через КПВВ на Донбассе последовало 36 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 165 автомобилей УНН

Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 165 транспортных средств. Об этом сообщает на пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье, 2 июня.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. Всего через КПВВ последовало 36 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на Донбассе не работают два КПВВ.

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