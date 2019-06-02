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Военные "уничтожили" десант противника в Приазовье

Комментариев: 3
Украинские военные готовятся к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья.
Военные "уничтожили" десант противника в Приазовье
© facebook.com/pressjfo.news
Фото 1/6
  • Учения украинских военных в Приазовье
  • Учения украинских военных в Приазовье
  • Учения украинских военных в Приазовье
  • Учения украинских военных в Приазовье
  • Учения украинских военных в Приазовье
  • Учения украинских военных в Приазовье
Военные "уничтожили" десант противника в Приазовье
Учения украинских военных в Приазовье
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Украинские военные провели учения в акватории и на украинском побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в воскресенье, 2 июня.

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По легенде плановых учений, украинский противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации “уничтожал“ первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.

“Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья“, – пояснили в пресс-центре.

Как сообщалось, в начале мая в РФ испытали “джихадомобили“.

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Теги: Азовское море, учения, военные, Военные учения
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Комментариев (3)
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sem    02.06.2019, 15:46
Оценка:  +1
sem
Американцы вами довольны....а нам как жить?
ira0957    02.06.2019, 13:42
Оценка:  0
ira0957
Все купаться: море у берегов Крыма прогрелось до 21 градуса
ВыВсеВрети    02.06.2019, 15:16
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ира, будь осторожный в воде, случаи разные бывают!...)))))))
нам тебя будет не хватать!...)))))))
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