В Борисполе полицейскому за наезд на ребенка вынесли строгий выговор

По результатам проверки, мальчик не получил травм и не обращался в медицинские учреждения.

В Киевской области полицейскому за наезд на ребенка вынесли строгий выговор скриншот из видео

Патрульному Борисполя, который сбил ребенка, вынесли строгий выговор за совершенный проступок.

Об этом сообщает патрульная полиция Борисполя в Facebook.

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Указано, что 21 мая полицейскому, который управлял машиной, вынесли административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах).

А 22 мая за совершение дисциплинарного проступка патрульному вынесли строгий выговор.

Известно, что по результатам проверки, мальчик не получил травм и не обращался в медицинские учреждения. Самокат ребенка и служебный автомобиль механический повреждений не получили.

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Кроме того, патрульные самостоятельно отвели мальчика домой к матери.

Напомним, в Борисполе автомобиль патрульной полиции на пешеходном переходе сбил ребенка. На опубликованном видео видно, как ребенок на самокате пытается перейти дорогу на пешеходном переходе. Машина патрульной полиции Борисполя зацепила его на небольшой скорости левым передним крылом.