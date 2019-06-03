В Харькове мужчина заставил приятеля выпрыгнуть из окна 4-го этажа

Сейчас 31-летний пострадавший парализован и нуждается в постоянном уходе.

Житель Харькова заставил своего гостя выпрыгнуть из окна 4 этажа. Угрожал злоумышленник приятелю ножом. Как сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры, вина злоумышленника была полностью доказана.

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Инцидент случился еще в прошлом году, когда товарищи распивали спиртные напитки. Во время разговора начался спор и хозяин закрыл дверь на ключ и ударил гостя в спину.

После этого мужчина с ножом в руке начал угрожать товарищу убийством и требовать, чтобы тот прыгнул из окна. Гость выполнил требование товарища.

В результате падения он получил тяжелые травмы, но ему удалось выжить. В больницу он попал с многочисленными переломами и разрывами внутренних органов.

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Сейчас 31-летний мужчина парализован и ему нужен постоянный уход.

Суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы. Приговор суда пока еще не вступил в действие, так как время на его обжалование в апелляционной инстанции еще не прошло. Прокуратура потребовала, чтобы виновный находился под стражей.

Ранее сообщалось, что под Львовом мужчина погиб, выпав из воздушного шара.