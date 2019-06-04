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У Зеленского рассказали о плюсах законопроекта о незаконном обогащении

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Теперь все незаконные активы чиновников можно будет конфисковать.
У Зеленского рассказали, что новый закон позволит конфисковывать активы чиновников
У Зеленского рассказали, что новый закон позволит конфисковывать активы чиновников
president.gov.ua

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка рассказал о том, что законопроект о незаконных активах позволит конфисоквывать все активы чиновников.

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Об этом он сообщил на брифинге, передает Украинская правда.

Рябошапка указывает, что, когда готовился данный законопроект, проводились консультации со специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка, украинскими и иностранными экспертами. 

Заместитель главы АП говорит, что законопроект отличается о тех, которые сейчас есть в Раде. 

Он предусматривает совсем другой подход: не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации или взыскания в доход государства необоснованных активов, - отметил Рябошапка.

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Руслан Рябошапка подчеркнул, что возможность взыскания в гражданско-правовом порядке необоснованных активов закреплена в Конвенции против коррупции и ее использует во многих странах. Именно такой подход помогает снизить риски перед презумпцией невиновности, “поскольку в таком порядке принцип презумпции невиновности не применяется“. 

Гражданская процедура также дает возможность ... применения этих норм к прошлому. Те дела, которые были ранее открыты НАБУ и САП, - материалы могут быть использованы снова и в порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд, чтобы взыскать эти необоснованные доходы в доход государства, - добавляет Рябошапка.

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Он также указывает, что уголовная ответственность наступит только, если размер незаконных активов значительный. 

Таким образом, власть хочет бороться с коррупцией, в частности с наиболее существенными коррупционными угрозами. 

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте.

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Теги: рябошапко, АП, Зеленский, законопроект, Рада, активы, конфискация
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