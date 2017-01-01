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“Политических планов нет”: Зеленский о Саакашвили

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Президент ответил, почему вернуть гражданство Саакашвили.
Зеленский заявил, что планов на Саакашвили у него нет
Зеленский заявил, что планов на Саакашвили у него нет
president.gov.ua facebook.com/Putin.President

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни у него, ни у его команды нет политических планов на Михаила Саакашвили. Об этом президент рассказал в эфире программы "Сніданок 1+1" из Брюсселя (Бельгия).

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Зеленский отметил, что возвращение гражданства Саакашвили было скорее жестом для восстановления справедливости, чем политическим шагом.

Нет. Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и все, - отметил Зеленский.

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На уточняющий вопрос о том, будет ли место для политика в команде Зеленского, президент ответил отрицательно.

Напомним, Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР. Политсила примет участие во внеочередных выборах в Верховную Раду. Ее возглавить предложили Михаилу Саакашвили.

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Теги: Зеленский, Саакашвили, политика, паспорт
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