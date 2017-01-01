Под Харьковом в реке утонул 20-летний военнослужащий

На данный момент поиски тела продолжаются.

В реке Северский Донец в Харьковской области 5 июня утонул военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает "NewsRoom".

Читай также: В учебном центре ВСУ Десна застрелился военный

В 18:38 силовикам поступила информация о том, что 20-летний парень пошел купаться и не вернулся. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, и сотрудники ГСЧС и водолазы.

Выяснилось, что погибший служил сапером инженерного взвода. На данный момент поиски тела продолжаются. Открыто уголовное производство по статье 115.

Как сообщалось 7 мая, в Харькове покончил с собой известный волонтер.