Кучма объяснил предложение не стрелять в ответ

Инициативу о запретет ответного огня также поддержали представители "ДНР" и "ЛНР", сообщил Кучма.

Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма на брифинге в четверг, 6 июня, объяснил предложение по запрету ответного огня на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что ни разу режим прекращения огня на Донбассе не придерживался.

"Что касается режима тишины, каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, решалось с такого-то числа перестать стрелять. Вы знаете, что ни разу этот режим тишины не происходил. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был", - заявил Кучма.

По его словам, представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" поставили подписи под документом о прекращении огня.

"То есть движение двухстороннее. Не только мы сказали, что мы прекращаем такие-то действия, но и та сторона расписалась под этим документом, условно говоря, вы знаете одну проблему - провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка в детский сад или населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Мы можем давать ответ? Ответ всегда давать нужно, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов. Мы должны придерживаться в этом плане... не дай бог, когда гибнут люди. Давайте не искажать ситуацию", - заявил Кучма.

Как сообщалось, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма хочет прописать в соглашении по тишине "не стрелять в ответ", а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Данное предложение в Украине восприняли критически.

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