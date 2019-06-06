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Кучма объяснил предложение не стрелять в ответ

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Инициативу о запретет ответного огня также поддержали представители "ДНР" и "ЛНР", сообщил Кучма.
В Минске согласовывают механизм сохранения режима прекращения огня, говорит Кучма
В Минске согласовывают механизм сохранения режима прекращения огня, говорит Кучма
AP

Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма на брифинге в четверг, 6 июня, объяснил предложение по запрету ответного огня на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что ни разу режим прекращения огня на Донбассе не придерживался.

"Что касается режима тишины, каждый раз, когда принималось решение о режиме тишины, решалось с такого-то числа перестать стрелять. Вы знаете, что ни разу этот режим тишины не происходил. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности должна подготовить документ с мерами, защитными механизмами, что надо делать, чтобы этот режим был", - заявил Кучма.

По его словам, представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" поставили подписи под документом о прекращении огня.

"То есть движение двухстороннее. Не только мы сказали, что мы прекращаем такие-то действия, но и та сторона расписалась под этим документом, условно говоря, вы знаете одну проблему - провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка в детский сад или населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Мы можем давать ответ? Ответ всегда давать нужно, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов. Мы должны придерживаться в этом плане... не дай бог, когда гибнут люди. Давайте не искажать ситуацию", - заявил Кучма.

Как сообщалось, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма хочет прописать в соглашении по тишине "не стрелять в ответ", а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов. Данное предложение в Украине восприняли критически.

 

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Теги: Кучма, ситуация на востоке Украины, переговоры в Минске, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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SergioS    06.06.2019, 19:03
Оценка:  0
SergioS
Сепары только из населенных пунктов и шмаляют. То, что предлагает кучма - это сдохнуть без права защиты. Пусть лучше сам застрелится.
Брюква_и_Клюква    06.06.2019, 19:00
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Товарищ Цицерон когда-то говорил: "Худой мир лучше доброй войны!", но был зарезан вчерашними союзниками за измену. Товарищу Кучме не стОит наступать на те же грабли!
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 18:27
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Режим тишины никогда не происходил". А с какого перепугу он сейчас наступит? Сепары будут стрелять и это не будет стрельба в ответ. А ВСУ ответить не смогум, потому что Москва поднимет вой, что Украина сама предложила и сама нарушает. Тут придется начинать первыми.
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 18:29
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А начнем первыми - будут хунтой обзывать. Короче - подстава, как ни крути.
Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 18:34
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
А вы, вот так, просто, не стреляйте, глядишь и они не будут стрелять, попробуйте!
ВосставшийИзБана    06.06.2019, 18:43
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Расскажи это сепарам.
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