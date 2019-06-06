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Очередная попытка: Зеленский снова внесет законопроект о незаконном обогащении в Раду

Комментариев: 3
Заместитель главы АП сомневается, что парламентарии рассмотрят законопроект о незаконном обогащении.
Зеленский снова внесет законопроект о незаконном обогащении в Раду
Зеленский снова внесет законопроект о незаконном обогащении в Раду
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский снова внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает УНН.

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Заместитель главы АП Руслан Рябошапка говорит, что законопроект о незаконном обогащении снова снесут в парламент. Однако, Рябошапка сомневается, что парламентарии рассмотрят его.

Не вижу необходимости в том, чтобы говорить, что этот парламент способен рассмотреть эту законодательную инициативу, - подчеркнул Рябошапка.

Он добавил, что скорее всего данный законопроект будут вносить уже в Верховную Раду следующего созыва.

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Напомним, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении. “За“ проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226. Законопроект зарегистрировал президент Владимир Зеленский 3 июня, он касается конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов.

Такая конфискация предлагалась по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Кроме того, закон возвращал наказание для чиновников за незаконное обогащение в виде срока за расходы, сильно превышающие доходы.

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Теги: Рябошапка, глава аппарата, АП, президент, Зеленский, законопроект, незаконное обогащение
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    06.06.2019, 19:27
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Товарищ Владимир еще молод и неопытен. Он, вероятно, забыл, что сам распустил Раду. Это похоже на то, как требовать сегодня выполнения супружеского долга от жены, которую вчера отправил на Мальдивы!
sugar99    06.06.2019, 20:04
Оценка:  +1
sugar99
спец по супружескому долгу?
dinops    06.06.2019, 20:16
Оценка:  +1
dinops
Рада просто такая, дома осталась...на Мальдивах красть нечего...напоследок
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