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Италия хочет присоединиться к Нормандскому формату

Комментариев: 4
В МИД Италии заявили, что намерены "сбалансировать ситуацию" на переговорах в Нормандском формате, напомнив, что выступают за снятие санкций с России.
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
russpain.com

Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации в Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже делают Германия и Франция. Об этом в четверг, 6 июня, заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в интервью ТАСС.

"На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию, - сказал он. - Мы также считаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении Минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия", - сказал замглавы МИД Италии.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также хотела бы принимать участие в такой работе в рамках нормандского формата, Ди Стефано ответил утвердительно.

Он напомнил, что снятие санкций с России закреплено в программе правительства Италии, который пришел к власти в 2018 году, но прежде, чем это произойдет, должны быть выполнены Минские соглашения.

Ранее в Берлине и Париже заявили, что готовы продолжить работу в "нормандском формате".

Также в конце мая в Кремле заговорили о "нормандской встрече".

 

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Теги: ЕС, Италия, донбасс, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Vasya_iz_Ivanovo    06.06.2019, 20:21
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
А может они хотят что бы Украина была независимым, нейтральным государством, мирным со своими соседями, развивающими свою экономику? Это плохо?
Джо-кер    06.06.2019, 20:06
Оценка:  -2
Джо-кер
Не надо. Там сильное лобби кацапское.
sharry-sharry    06.06.2019, 20:04
Оценка:  -2
sharry-sharry
Сливают Украину все кому не лень....,печалька.
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 19:59
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
А наxyй Италия не хочет? Они уже решили что быть украинцем - преступление!
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