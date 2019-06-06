Италия хочет присоединиться к Нормандскому формату

В МИД Италии заявили, что намерены "сбалансировать ситуацию" на переговорах в Нормандском формате, напомнив, что выступают за снятие санкций с России.

Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации в Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже делают Германия и Франция. Об этом в четверг, 6 июня, заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в интервью ТАСС.

"На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию, - сказал он. - Мы также считаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении Минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия", - сказал замглавы МИД Италии.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также хотела бы принимать участие в такой работе в рамках нормандского формата, Ди Стефано ответил утвердительно.

Он напомнил, что снятие санкций с России закреплено в программе правительства Италии, который пришел к власти в 2018 году, но прежде, чем это произойдет, должны быть выполнены Минские соглашения.

Ранее в Берлине и Париже заявили, что готовы продолжить работу в "нормандском формате".

Также в конце мая в Кремле заговорили о "нормандской встрече".

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