"Вечерний квартал" без Зеленского: актеры рассказали, что чувствуют после ухода Зе!

В студии "Квартал-95" уже появился новый актер.

Актеры студии “Квартал-95“ рассказали, как им работается без президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТСН.

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В данный момент руководит Кварталом Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Степан Казанин говорит, что чувствует, будто “из пазла убрали один кусочек или вырвали часть какого-то органа“. Он указывает, что актеры пытаются справляться со всеми обязанностями, а в “коллективе царит демократия“.

Казанин также отметил, что президент видел новую программу Квартала, которая его приятно удивила.

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Юрий Корявченков говорит, что все очень скучают по Зеленскому. Однако, по словам Юрия, тот факт, что их коллега стал президентом Украины, не повлияет на острополитические шутки и они останутся в программе.

Сейчас в “Вечерний Квартал“ вдохнется новая жизнь, и надеюсь, те изменения, которые его ждут, пойдут только на пользу. Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы, - подчеркнул Корявченков.

Мика Фаталов говорит, что ему не верится, что Зеленского нет, у него такое “ощущение, что... реально оторвали какую-то часть тела“.

Это даже заметил со стороны Юра Крапов и спросил: “Это ты из-за Вовы так?“. Конечно, все это непривычно, - подчеркнул Фаталов.

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Новый актер студии “Квартал-95“ Владимир Мартинец говорит, что в коллектив его пригласил сам Зеленский. Он указывает, что был в шоке от такого предложения, ведь еще с детства смотрит “Вечерний квартал“.

Мартинец также отметил, что, возможно, с приходом новых актеров у Квартала появится новая аудитория.

“Дедовщины“ в команде нет, наоборот, все помогают друг другу и поддерживают. Без Зеленского “Квартал“ будет, но уже немного другой. И поверьте, он не потеряет своей остроты, - рассказывает новый актер.

Напомним, Владимир Зеленский победил на президентских выборах, набрав 73,22 % голосов избирателей.